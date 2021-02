Ravello, asfalto danneggiato a Casa Rossa: strada chiusa. Continuano i danni in Costiera Amalfitana a causa del maltempo. Come ben sappiamo, infatti, si tratta di un territorio molto fragile, il quale, soprattutto in questi periodi di forte pioggia, sono più esposti al rischio idrogeologico.

Dopo quella che poteva essere una terribile tragedia, ad Amalfi, questa mattina gli abitanti di Casa Rossa, frazione di Ravello, hanno potuto constatare che l’asfalto è stato talmente danneggiato da risultare spaccato a metà.

In mattinata è previsto sopralluogo tecnico da parte del Comune di Ravello. Per il momento, la via è stata chiusa al transito veicolare.