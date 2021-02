Ravello, ancora un lutto per Rosa Zeccato: a distanza di pochi giorni dal padre, scompare anche la madre. Giorno triste per Ravello, la cittadina della Costiera Amalfitana, e per l’Architetto Rosa Zeccato, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. A distanza di pochi giorni dalla scomparsa del padre, Pasquale Zeccato, oggi, lunedì 22 febbraio 2021, ci ha, purtroppo, lasciati anche sua madre, Giuseppina Cimmino. La donna era ricoverata in ospedale per ictus e Covid.

Una vera tragedia quella che ha colpito questa famiglia: mamma e papà ricoverati in due ospedali diversi e volati via in soli tre giorni separati, senza neanche potersi vedere.

La redazione di Positanonews si stringe virtualmente all’l’Architetto Rosa Zeccato, e le porge le sue più sentite condoglianze.