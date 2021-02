Ravello altri cinque guariti, rimangono in 4 i positivi . A Scala pure il sindaco Luigi Mansi in quarantena, altri tamponi per gli undici positivi per il coronavirus Covid-19. Mentre i contagi si stanno contenendo in tutta la Costiera amalfitana , con Amalfi, Positano e Praiano ferme, Cetara a zero e Atrani che ha seguito la strada virtuosa di Cetara, a Scala qualcosa è andato storto, ma ci auguriamo che subito guariscano tutti. Forza Scala, forza Costiera, passerà anche questa.