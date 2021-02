Quasi pronto l’albergo di Cannavacciuolo nella sua “Ticciano”. Una struttura che rilancerà il borgo di Vico Equense. Si parla di solo sei camere, super accessoriate e di lusso, una camera , una vera e propria suite, sul tetto della struttura, poi una piscina e un parcheggio. Un investimento sulla terra paterna che fa il paio con l’altra struttura sulla spiaggia di Meta che si affaccia sulla costa di Sorrento.

Ticciano, la frazione contadina dove in omaggio del patrono San Michele, si usa la carne di capra, ha delle case meravigliose, percorrendo la stradina di fronte la Chiesa si giunge in un’area piena di stupende villette, anche strutture turistiche, con vista spettacolare sul golfo di Napoli, fino a Capri, Ischia, il Vesuvio, in mezzo al verde.

Grazie a Cannavacciuolo sicuramente Ticciano potrebbe diventare una piccola Svizzera della Campania da far invidia a località più rinomate, è quello che ci auguriamo tutti noi, magari con Cannavacciulo si sistemeranno anche meglio le strade, anzi sicuramente sarà così, come ogni investimento turistico vi potranno essere ricadute sull’indotto e sul territorio.

Intanto Antonino Cannavacciuolo, lo chef più famoso d’ Italia, scommette sul territorio e questo non può che essere un bene per tutti. La notizia già gira e , ancora prima di completare le camere, già ci sono le prenotazioni..

Complimenti e in bocca al lupo da Positanonews.