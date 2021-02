Prosieguo in Dad per gli alunni dei plessi di Amalfi, Minori e Atrani causa forza maggiore

Costiera amalfitana. Avviso del prof. Giuseppe Cuomo, primo collaboratore del dirigente scolastico alle famiglie degli alunni

SEDE LICEI – Amalfi – Atrani

SEDE ITE – Turismo Amalfi

SEDE ITE – Turismo Minori:

Si avvisano tutti gli alunni e le relative famiglie che, su disposizione del Sindaco di Amalfi, dott. Daniele Milano, viste le ripercussioni sulla viabilità seguite al grave smottamento verificatosi stamani e che ha portato alla chiusura della SS 163 in direzione Positano, tenuto conto anche della necessità di ridurre il più possibile il carico antropico verso il centro urbano di Amalfi, da domani mercoledì 03 e fino a sabato 06 febbraio è sospesa la didattica in presenza. Tutti gli alunni (compresi i plessi di Atrani e Minori) seguiranno le lezioni interamente a distanza, seguendo il nuovo orario delle lezioni, già in uso da stamani e comunque consultabile sul sito web istituzionale.

La didattica totalmente a distanza si rende obbligatoriamente necessaria anche per le sedi di Atrani e Minori vista la presenza di molti docenti in servizio anche presso la sede centrale. Per la sede di Vietri non vi è la necessità di alcun cambiamento, per cui gli alunni restano in presenza al 50% secondo le turnazioni già comunicate. L’ordinanza predisposta dal Sindaco di Amalfi sarà consultabile sul sito del Comune di Amalfi in tarda serata.