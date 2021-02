Sorrento – Profondo Rosso: Prima studenti e lavoratori. Articolo a cura della prof. Francesca Lauro.

Lo ribadisco, il presidente incaricato, prof. Mario DRAGHI, deve risolvere immediatamente due problemi tra loro connessi: vaccinare tutti gli studenti e tutti i lavoratori per consentire la riapertura sicura delle scuole di ogni ordine e grado e la ripartenza spedita di tutte le attività lavorative.

Procrastinare la chiusura dell’anno scolastico è possibile e necessario; gli esami di Stato possono iniziare il 1° luglio, come si faceva in passato, ed il nuovo anno scolastico iniziare il 1° ottobre per dedicare il mese di settembre ai corsi di recupero. Ma i mesi che mancano alla chiusura delle scuole debbono essere dedicati alla didattica in presenza per tutti gli studenti. Per gli studenti delle scuole medie superiori e delle università dovranno essere fittati alberghi, pensioni, sale per conferenze, cinema, teatri, onde evitare che debbano spostarsi dalla propria alla residenza della scuola. Se il Comune dove ha sede la scuola si oppone a questa soluzione, si potrebbero utilizzare autobus non di linea per il trasporto di tutti gli allievi dalla propria residenza a quella della scuola. Se i medici ritengono che gli spostamenti con autobus dedicati potrebbero veicolare con maggiore velocità il virus, i Comuni di residenza degli allievi delle scuola medie superiori potrebbero gestire il trasporto degli studenti dalle abitazioni alle sale attrezzate per videoconferenze dalle quali potrebbero collegarsi ai loro docenti. Se questa dovesse essere la soluzione prescelta, i docenti potrebbero far lezione da una sedi diverse in modo di assicurare, a rotazione, la didattica in presenza a tutti i loro studenti.

Vaccinati tutti gli studenti, vaccinati tutti i lavoratori (compresi i docenti), lo stop and go non sarà più necessario e il motore economico potrà essere riavviato ed andare in tempi rapidi a pieno regime.

Noi pensionati possiamo essere vaccinati con comodo e senza fretta. Usciamo di rado, indossiamo la mascherina, salutiamo da lontano parenti ed amici. Siamo abituati ad assumere farmaci ed a fare l’antinfluenzale e se nelle nostre case entrano solo persone vaccinate (fattorini, artigiani, fornitori, etc) sarà difficile che entri il COVID.