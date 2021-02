Prevenzione e cura dell’asma: la spirometria da Farmacia Elifani a Meta

Effettuare un esame spirometrico (spirometria) oggi è più facile e non comporta oneri. È sempre attivo il servizio presso la Farmacia Elifani di Meta (Na), in Penisola Sorrentina. «L’asma – evidenziano i farmacisti – è una malattia infiammatoria caratterizzata da ostruzione generalmente reversibile delle vie aeree inferiori spesso in seguito a sensibilizzazione da parte di allergeni». Soprattutto nei soggetti predisposti, l’asma «provoca episodi ricorrenti di respiro sibilante e fischiante, difficoltà respiratoria, senso di costrizione toracica e tosse». Per questo motivo è fondamentale praticare l’esame spirometrico per lo studio dell’asma e della Bpco.

L’esame «si esegue mediante l’utilizzo dello spirometro (uno strumento apposito dotato di uno speciale boccaglio) – si legge sul sito della Farmacia Elifani -, un piccolo computer in grado di elaborare le informazioni ottenute durante la respirazione e trasformarle in un tracciato (spirogramma). Il principio di base di questo esame è lo studio della ventilazione, cioè la capacità del polmone di far entrare l’aria con l’inspirazione e di espellerla poi con l’espirazione». Dunque, presso la Farmacia Elifani di Meta (Na) il paziente può effettuare la spirometria e conoscere il risultato entro 24 ore, mediante referto erogato in telemedicina. È possibile prenotare l’esame al costo di € 35, chiamando il numero 0818786605, oppure recandosi direttamente in farmacia.