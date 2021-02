Turris-Bisceglie, parla il capitano. È Fabio Longo a spiegare il periodo difficile della Turris: “Sappiamo benissimo che è un momento delicato, veniamo da una serie di partite in cui non abbiamo portato a casa punti che ci avrebbero dato la tranquillità, però stiamo lavorando alla grande e dobbiamo combattere fino alla fine per raggiungere l’obiettivo. Ce la metteremo tutta e alla fine arriveranno le soddisfazioni. Siamo gli stessi di inizio campionato. Sappiamo benissimo che dobbiamo uscire da questo momento, ma sono convinto che ce la faremo con il lavoro, i sacrifici, determinazione, umiltà e alla fine come gruppo ne usciremo fuori. Ne sono sicuro”.

Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico Fabiano, all’esito della seduta di rifinitura svoltasi allo stadio “Liguori”, in vista della gara di campionato Turris-Bisceglie in programma domani alle ore 15. Non recuperano Signorelli e Tascone, non convocati insieme a Brandi, Sandomenico e Giordano. Prima convocazione per il neo acquisto Pitzalis.

Segue, nel dettaglio, l’elenco dei 24:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Alessandro, D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Pitzalis, Rainone.

Centrocampisti: Carannante, Da Dalt, R. Fabiano, Franco, Esposito, Romano.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Persano, Salazaro, Ventola.