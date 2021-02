Praiano, il sindaco f.f. Caso contro l’Anas ed il Movimento 5 Stelle: “Non hanno coinvolto il Comune”.

Leggo dai social che stamattina la senatrice Felicia Baudino e il consigliere regionale Michele Cammarano, entrambi esponenti del Movimento 5 Stelle, accompagnati dal consigliere comunale di minoranza di Praiano, Arturo Terminiello, unitamente a dirigenti dell’ANAS (di cui mi piacerebbe conoscere il nome, ma che sicuramente appurerò), hanno effettuato sopralluogo ad Amalfi e a Praiano. Per verificare lo stato della SS 163 ed in particolare il degrado del tratto ricadente nel nostro Comune. Rimango altresì perplessa perché dal post sembrerebbe che Anas non fosse a conoscenza dello stato delle nostre strade. Non mi risulta. Fermo restando che mi sarebbe piaciuto avere un confronto con gli esponenti del Movimento 5 Stelle, sia per dare loro contezza del reale stato dei fatti, affinché non pensassero ad una nostra inerzia, ma soprattutto perché, in questa fase, considerato il ruolo che ricoprono a livello nazionale e regionale, potrebbero sicuramente esserci di aiuto. E se ci fosse stato quel confronto di cui parlavo, avrei potuto fargli leggere, ad esempio, la delibera n. 116 del 10/11/2020 che prevede stanziamento di fondi per il ripristino dell’intera sede stradale, dal Km 19.700 al km 21.00 , tratto interessato da interventi per la realizzazione della nuova rete fognaria.

I ritardi, come ben sanno i dirigenti di Anas, sono dovuti alle difficoltà inerenti la realizzazione degli attraversamenti ad opera di Ausino. Il superamento di suddette difficoltà ha richiesto una riprogettazione. Finalmente, a seguito di numerosi tavoli di lavoro, si è giunti ad una soluzione condivisa in grado di migliorare ed ottimizzare la resa dell’intervento. Solo ai primi di febbraio l’ANAS ha rilasciato le autorizzazioni necessarie all’inizio dei lavori. Lavori che riprenderanno mercoledì 3 marzo e che richiederanno tempi brevi. Quindi , per il mese di aprile i Praianesi avranno una strada degna di un paese civile.

E, già che ci siamo, voglio darvi una ulteriore buona notizia. Il 10 marzo prossimo, inizieranno i lavori di asfalto di via G. Marconi.

Buona serata.