Praiano: il dolore di Leopoldo De Luise per la perdita dell’amico Marcello. Aveva 24 anni

Praiano-Gragnano. Il dolore di Leopoldo De Luise per la perdita del caro amico Marcello Faraso, un ragazzo strappato alla vita a soli 24 anni.

“Marcellí svegliarmi stamattina è stato un colpo al cuore, leggere quel messaggio mi ha distrutto. Il nostro amore vincerà la morte. Il tuo ricordo darà, a chi ti ha voluto bene, la forza di andare avanti e vivere serenamente. Riposa in pace fratello mio guardaci dall’alto”, ha scritto Leopoldo su Facebook.

Tanti i messaggi di tristezza e dolore sul profilo di Marcello.

– Che dire, in questi momenti ti fai tante domande, perché è così ingiusta la vita e come si possa morire a 24 anni così giovani… e la cosa più grave è che non c’è una risposta, buon viaggio amico mio resterai nei nostri cuori. R. I. P.