Praiano. Gagliano: “Oltre il danno la beffa, alberghi e ristoranti chiusi ma gli fan pagare la TARI”

Praiano (Costiera amalfitana). Pubblichiamo una domanda alle istituzioni di Salvatore Gagliano, pensiero che condividiamo in pieno.

Alberghi, Ristoranti, case vacanze, campeggi, palestre, istituti di bellezza, sale giochi, e tante altre Attività commerciali sono chiusi non per propria volontà ma per imposizioni delle autorità governative, regionali o comunali. Di conseguenza tali attività non svolgono il loro lavoro nei 365 giorni previsti, ma molto meno e per orari molto più limitati. C’è qualcuno che potrebbe spiegare del perchè Tari ed altre tasse secondo quale logica non diminuiscono in rapporto al lavoro realmente svolto? Ma se un ristorante, un albergo, un negozio sono chiusi quale rifiuto potranno mai procurare ? Se le seconde case al mare ed in montagna non possono essere utilizzate e frequentate, perchè mai devono essere tassate? Insomma oltre il danno la beffa. Bah dicevano bene i francesi (non molte sono le cose che hanno detto in modo appropriato, a mio parere ) quando sostenevano che l’Italia è uno strano paese dove per decidere per il SI bisogna scrivere NO e viceversa. Buona giornata amici miei, rassegniamoci, tanto è solo un commento a voce alta con amici che comprendono…..visto che chi dovrebbe capire fa finta di non capire….”.