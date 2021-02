Praiano. Convenzione con la P.A. Millenium di Amalfi , in aiuto per le emergenze. Ecco il omunicato che sancisce la convenzione , una buona notizia per la Costiera amalfitana

Ratificata ieri, la convenzione che sancisce l’impegno di collaborazione e di sostegno, tra il Comune di Praiano e la Pubblica Assistenza Millenium, sempre più COSTA D’AMALFI!

Tra un’emergenza e l’altra, il Sindaco Annamaria Caso ed il Presidente Enzo Oddo, hanno sancito l’ufficialità del comune percorso operativo, che in realtà già da tempo è in atto!

Il riconoscimento dell’impegno profuso dai Volontari, tra interventi antincendio di quest’estate, supporto per l’emergenza Covid-19 su tutto, appena ufficializzato, fornisce un ulteriore spinta propulsiva, verso una sempre più stretta collaborazione, a supporto del CoC, quale funzione VOLONTARIATO per lo sviluppo in loco ed in RETE, delle attività di PROTEZIONE CIVILE.

Sarà a breve attivata una campagna di reclutamento e formazione di volontari, che andranno ad integrare quelli già presenti a Praiano, con la dislocazione di mezzi ed attrezzature, per un primo rapido intervento in caso di emergenza.

Vento in poppa e:

“INSIEME OLTRE OGNI TEMPESTA” !

#Anpas #anpascampania #amalficoast #praiano #protezionecivile #RegioneCampania #millenium