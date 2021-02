Praiano: chi ha necessità di prescrizioni di farmaci può rivolgersi alla Guardia medica

Praiano (Costiera amalfitana). Il Comune pubblica l’avviso Medici di base rivolto agli assistiti delle dottoresse Russo Gelsomina e Mansi Antonella.

“Si informa che, nell’attesa della nomina ufficiale da parte della Regione Campania della dottoressa Mansi Antonella a Praiano, tutti coloro i quali sono attualmente sprovvisti di medico di base, ma hanno effettiva necessità di prescrizioni di farmaci per terapie urgenti o fondamentali per il proseguimento della terapia, possono rivolgersi al Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia medica). La guardia medica non può prescrivere analisi”.

L’avviso lo firma il sindaco f.f. Annamaria Caso. Sotto apponiamo l’immagine con gli orari della guardia medica.