Praiano: avviso ai cittadini per la scelta del medico di base

Praiano: avviso del comune ai cittadini per la scelta del medico di base.

Per tutti i cittadini che devono effettuare la scelta del medico di base, si informa che, per evitare assembramenti e file presso gli uffici competenti di Amalfi e/o Maiori, basta compilare il modello di autodichiarazione allegato (vedere sotto) e trasmetterlo tramite e-mail, completo di recapito telefonico, copia del documento di identità e codice fiscale solo a uno dei seguenti indirizzi:

a.avitabile@aslsalerno.it

m.lecce@aslsalerno.it

Qualora la richiesta e’ per un nucleo familiare, è sufficiente la copia del documento del solo dichiarante. Al momento, come comunicato dall’ASL, sono disponibili per il territorio di Praiano il dott. Andrea Giordano e la dott.ssa Antonella Mansi. L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Praiano è a disposizione dei cittadini che sono impossibilitati a trasmettere la richiesta per via telematica.