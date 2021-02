Sabato 13 Febbraio 2021, alle ore 17:00, presso il Centro Studi Pietro Golia di Napoli, sarà inaugurata Post Traumatic, mostra personale dedicata all’artista Natali Ferrary, a cura del sociologo e giornalista Ivan Guidone.

Cinquanta saranno le opere esposte al pubblico, tutte intrise da provocatorie suggestioni glamour e pop che catturano l’attenzione dello spettatore in un seducente gioco di rimandi multistilistico che passa dal collage al dripping, dalla grafica digitale al materico.

Foto 2 di 2



Molto attiva nella scena artistica sin dal lontano 2002, Natali Ferrary – artista di origine ucraine – vive e lavora da anni in Italia, tra le città di Napoli, Roma, Calabria e Sicilia.

Come afferma il curatore della mostra Ivan Guidone: «Il titolo della mostra è stato scelto appositamente dalla brava artista Ferrary in riferimento al lungo periodo pandemico che stiamo attraversando e che ci sta mettendo tutti alla prova, in special modo gli artisti che si sono visti negare ogni prospettiva lavorativa ed espositiva.»

«Questa mostra vuole dunque – continua il curatore – essere un invito al risveglio dall’intorpidimento causato da questo grande trauma che stiamo vivendo.»

La mostra Post Traumatic che si svolgerà al Centro Studi Pietro Golia – sito in Via Renovella 11 – si protrarrà fino al mese di Aprile 2021 e sarà visitabile solo su prenotazione, nel pieno rispetto delle norme anti–COVID.

Per informazioni e prenotazioni, potete contattare l’indirizzo di posta elettronica: centrostudipietrogolia@gmail.com