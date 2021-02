POSITANONEWS TV – TALK SHOW – “SUD E CULTURA”

Continuano le dirette-web di Positanonews e oggi, 15.02.2021, si svilupperà una puntata sul tema “SUD E CULTURA”, che inizierà alle ore 17 circa, e vedrà alla regia tecnica la “new entry” Pino Cotarelli, collega giornalista e direttore della rivista “Le Sociologie”, come moderatore il sociologo, scrittore e critico d’arte Maurizio Vitiello, firma storica di questa testata, e Gigi Maresca “reporter globe-trotter” della Penisola Sorrentino-Amalfitana, che saranno in collegamento con esponenti del mondo dell’imprenditoria, della cultura e dell’arte, tra cui: Enzo Le Pera, saggista e gallerista storico, da Cosenza; Lino Sirabella, imprenditore settore turistico-alberghiero e sociologo, dall’Alto Adige; Gino Giammarino, editore di “QM” e “Il Brigante”, da Posillipo; Rita Felerico, giornalista e Presidente dell’Associazione “Cafè Philo”, dal Centro Storico di Napoli; Claudio Carluccio, cantante-chitarrista, da Roma; Mario Maglione, cantante-chitarrista, da Mergellina; Linda Irace, giornalista, docente del Liceo Artistico Musicale “Filippo Palizzi”, Presidente dell’Associazione Culturale “Tempo Libero”, che presenterà, da Monte di Dio, il volume, in piena distribuzione, anche a “la Feltrinelli”, che ha curato con Francesco Divenuto e Mario Rovinello “La Casa nel Parco – Un giorno tra il Museo e il Real Bosco di Capodimonte”. Da segnalare che questo libro racchiude 25 contributi di eminenti personalità culturali e sta riscuotendo un clamoroso successo.

Ovviamente, diretta-web da seguire, dato il calibro dei partecipanti, di forte caratura e carattere.

Sarà anche ascoltabile in soluzione registrata il video dell’odierna puntata.