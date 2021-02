POSITANONEWS TV – TALK SHOW – “MADICOSAPARLIAMO” – “Attualità in tempo di Covid”

Continuano le dirette-web di Positanonews e stasera, 27.02.2021, è stata sviluppata una puntata sul tema “Attualità in tempo di Covid”, che ha visto alla regia tecnica la “new entry” Pino Cotarelli, collega giornalista e direttore della rivista “Le Sociologie”, come moderatore il sociologo, scrittore e critico d’arte Maurizio Vitiello, firma storica di questa testata, e Gigi Maresca grande reporter della Penisola Sorrentino-Amalfitana, e non solo, che sono stati in collegamento con esponenti del campo culturale e medico:

Carlo Nunneri, biologo nutrizionista; Giovanni Musella, editore di Kairos; Antonino Scialdone, cardiologo, Salvatore Piedimonte, direttore Editoriale Eduardo TV e Presidente Energiaora.

Ampio excursus sui tempi del Covid-19 e su tutte le fasi di contrazione della cultura e dello spettacolo.

Accenti sulla sanità e sull’andamento della pandemia con il prolungamento della seconda ondata del virus con le varianti, inglese, gallese, brasiliana, sudafricana.

Prospettive e consigli.

Saluti dallo studio del Direttore di Positanonews, Michele Cinque, agli ospiti.

La diretta-web è stata molto seguita, data la caratura dei partecipanti.

Questo programma lo potete rivedere sulla Pagina Facebook del giornale online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina fra i più visti della Campania e del Sud.

Link: https://www.facebook.com/41589736962/videos/428483478369214