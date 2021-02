Positanonews TV con Agostino Ingenito nel format idea di Gigione Maresca, con Maurizio Vitiello , Pino Cotarelli e la regia di Michele Cinque . Ospite Agostino Ingenito , il turismo deve avere dignità organizzativa, è una filiera industriale “Draghi dia il turismo a un tecnico. Richieste di aiuto anche da Positano e Sorrento” questa sera il messaggio di Ingenito è chiaro, a partire dalla Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina . Serve un tecnico , è quanto auspica l’Otei l’osservatorio extralberghiero italiano che chiede al Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi di assoggettare la delega alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituendo un dipartimento con competenze tecniche- Lo scrive in una nota il coordinatore nazionale della rete extralberghiera italiana Agostino Ingenito – La filiera è stata pesantemente colpita dalle conseguenze del covid, interi distretti turistici vivono periodi drammatici, occorre un’azione forte e decisa per tutelare il settore e garantire il rilancio del nostro Paese, in sicurezza e garantendo flussi internazionali, e turismo di prossimità, tenendo conto delle vaccinazioni, con protocolli sanitari e direttive precise e concrete su mobilità, detassazioni e incentivi per la salvaguardia dell’economia turistica italiana colpita al cuore dalla pandemia e che rischia di essere disintegrata senza un cronoprogramma e risorse per il rilancio che passa mediante un programma europeo – dichiara Agostino Ingenito – Auspichiamo pertanto che la delega sia sottratta al Mibact e sottoposta all’impegno diretto della Presidenza del Consiglio.