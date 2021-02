Positanonews Talk Show dalla frana ad Amalfi a Draghi con la geologa Concetta Buonocore che ha fatto una panoramica sui problemi del dissesto idrogeologico, in particolare sulla prevenzione, avvertendo che con le gelate aumenta il rischio, quindi confermando che nel prossimo weekend potrebbero esserci problemi. Inoltre ha fatto una panoramica molto interessante sul tutto. Maurizio Vitiello sociologo ha poi introdotto altri ospiti, fra i quali Francesco Maria Cotarelli, che lavora a Londra nel campo ricettivo turistico e ristorativo in Inghilterra, ha spiegato come la situazione è difficile, i ristoranti hanno chiuso e molti italiani sono tornati in Patria per questo problema, Gennaro Triglio dall’Abruzzo, Pino Cotarelli, Gigione Maresca, Michele Cinque e tanti dal pubblico ad intervenire .