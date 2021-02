MADICOSAPARLIAMO – Positanonews TV – Talk show – “Punto sulla fiducia al Governo del Presidente Mario Draghi”

Interessante diretta-web stasera a “Madicosaparliamo – Positanonews Tv – Talk Show”, all’esame preventivo della partita di oggi fra Granada e Napoli, in onda alle ore 21, alla morte di Cutolo e sul Covid, si sono alternate discussioni sulla fiducia in corso alla Camera per il Governo Draghi. Pino Cotarelli, che cura anche la regia, ha posto alcune domande al giornalista sportivo e ideatore del programma, Gigi Maresca, che, oltre a fare una sintesi sulle attuali condizioni dei giocatori, ha fornito spunti di riflessione sull’opportunità di impiego di giocatori con caratteristiche tecniche e condizioni fisiche ottimali, che adesso potrebbero risultare utili e ha fornito la formazione ufficiale che oggi andava in campo, sperando nella vittoria. E’ stata poi la volta di Maurizio Vitiello, firma storica di questa testata, che ha ricalcato le fasi dei lavori parlamentari in corso per la fiducia al Governo Draghi e ha sottolineato alcuni punti fondamentali del programma del Presidente, con particolare riguardo al patrimonio storico/culturale, fonte e risorsa economica di massima utilità per il turismo ed ha rilevato che anche il Presidente Draghi ha indicato nel suo programma la necessità, proprio perché importante risorsa, di dare rilevanza alla necessaria manutenzione. Infine, Pino Cotarelli si è soffermato su alcuni punti del programma che riguardano in particolare giovani, per sottolineare quanto il Programma di Governo di Mario Draghi abbia a cuore le nuove generazioni che sono state notevolmente trascurate. Un programma che potrete rivedere sulla Pagina Facebook del giornale online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina fra i più visti della Campania.

18 febbraio 2021

Pino Cotarelli