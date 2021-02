Positano, via Monsignor Saverio Cinque di nuovo senza corrente. Ancora problemi con l’erogazione di energia elettrica a Positano, la perla della Costiera Amalfitana. Per la seconda volta questo pomeriggio, venerdì 19 febbraio 2021, via Monsignor Saverio Cinque è nuovamente senza corrente.

Generatori per il paese a causa dei lavori agli impianti, con varie interruzioni di energia elettrica nella cittadina della Costa d’ Amalfi che continuano anche nel corso della giornata di oggi.

In serata per fortuna poi è ritornata la corrente elettrica.