Positano, venerdì 26 febbraio beach clean up day

È fissato per venerdi 26 febbraio, l’appuntamento organizzato dalle associazioni La Grande Onda e Macchia Mediterranea, in collaborazione con il Comune di Positano, per ripulire gli arenili di Fornillo e Spiaggia Grande dai rifiuti portati dalla mareggiate.

L’evento inizia alle 14 alla Spiaggia Grande e si protrarrà per tutto il pomeriggio.

I volontari che intendono partecipare devono obbligatoriamente indossare mascherina e guanti.