Positano: un punto di vaccinazioni covid-19 in via Pasitea

A Positano un punto di vaccinazioni covid-19. Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Guida sulla pagina istituzionale del Comune. Un grande traguardo per la città verticale. Ecco il post:

Con grande e costante impegno di tutta la mia Amministrazione e grazie alla sensibilità e la fattiva collaborazione dei vertici ASL, nella persona del direttore dott. Mario Iervolino. Vi comunico con grande soddisfazione che è stato istituito un punto vaccinale per il covid-19 a Positano, presso il polo socio sanitario ‘D.Fiorentino’ in via Pasitea.

Un traguardo importantissimo, ritengo che avere un punto vaccinale nel nostro paese sia di fondamentale importanza per il nostro territorio, anche per i comuni immediatamente limitrofi, sopratutto perché le vaccinazioni riguardano la popolazione anziana che ha più difficoltà a spostarsi, anche in considerazione delle chiusure stradali in corso.

È importante vaccinare i nostri anziani, per proteggerli e tutelarli da questo virus subdolo, nell’attesa dell’arrivo di altri vaccini per tutta la popolazione che potranno far ripartire in sicurezza e tranquillità la nostra bella Italia. Nei prossimi giorni saranno dati tutti i dettagli con giorni ed orari in cui saranno somministrati i vaccini. Ricordo a tutti i cittadini che, per accedere alla vaccinazione è necessario registrarsi preventivamente sul portale. Presso lo stesso polo socio sanitario è attivo uno sportello di aiuto per la registrazione al portale per le vaccinazioni.