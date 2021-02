Positano: tutti i ristoranti aperti per il weekend di San Valentino. Oramai si avvicina sempre più il giorno di San Valentino, dedicato a tutti gli innamorati. Sebbene ci troviamo in tempo difficili per l’intera Italia a causa del Coronavirus, a Positano continuano i preparativi per una giornata per le coppie all’insegna della sicurezza.

Per il weekend di San Valentino, sul territorio della perla della Costiera Amalfitana apriranno per pranzo tutti i ristoranti: da “La Taverna del Leone” al “Mediterraneo”, oltre a “La Cambusa” ed il “Grottino Azzurro”, i quali sono già aperti.

Tra le strutture ricettive aperte, invece, il “Conca d’Oro” e “Villa Yiara”, oltre all’Hotel “Villa Gabrisa” e l’Hotel “Pasitea”.

Molti i bed and breakfast aperti, mentre tra i bar in servizio fino alle 18 il “Bar Internazionale” ed il “Paradise”.

Siamo sicuri che, qualsiasi sarà il luogo scelto per festeggiare il San Valentino, sarà bene in grado di offrire alle coppie di innamorati una giornata dall’atmosfera magica!