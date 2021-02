Positano, stamattina Giuseppe Rispoli su Rai Isoradio parla di dialetti e di “Favolemia”. Questa mattina, martedì 23 febbraio 2021, intorno alle 10.30 su Rai Isoradio 103.3 oppure in TV sul canale 879 del digitale terrestre, Giuseppe Rispoli giocherà insieme alla mitica conduttrice Nicoletta Simeone a parlare di dialetti. Inoltre, parlerà anche di “Favolemia”.

“Favolemia è un libro di favole nato in una quarantena forzata in casa. Alla parola favole ho aggiunto il suffisso -mia da pandemia, l’epidemia da coronavirus covid-19 che ha investito il mondo. Dapprima pubblicate sulla mia pagina Facebook raccontandole attraverso un video in prima persona e poi, su richiesta di molti, riportate in un libro. Sono 30 favole raccontate in napoletano-positanese ambientate nel mio paese di origine, Positano, dove i suoi abitanti si trovano a interagire con personaggi immaginari, animali che parlano e cose che prendono vita. È un paese di tanto tempo fa, baciato dal sole e dal mare…” , ha detto l’attore.

Da questo suo progetto, inoltre, ricordiamo è nato anche un concorso, voluto dal sindaco Giuseppe Guida, dall’amministrazione comunale e l’associazione “Senza Tiempo” di Giulia Talamo, sulla scia delle favole narrate dall’attore di origini positanesi.