Positano-Sorrento, operatori turistici: “Prenotazioni cancellate per la primavera”

Costiera amalfitana. In vista della primavera e del caldo, noi di Positanonews cerchiamo di capire qual è il sentiment tra gli operatori del settore turistico della Costa d’Amalfi e Penisola sorrentina. In particolare operatori di Positano e Sorrento Tra questi, abbiamo parlato anche con Salvatore Rispoli, titolare del celebre hotel – Ristorante “Buca di Bacco” e Raffaele Celentano del ristorante “Il Pupetto” a Positano.

Molti sono pronti a ripartire e a organizzarsi per aprire già ad aprile ma purtroppo stanno ricevendo tantissime disdette e prenotazioni cancellate. Ciò costituisce un problema per i titolari: senza sapere che mole di lavoro ci sarà come ci si può organizzare con il personale? Una situazione veramente disastrosa.