Positano, soggiorno romantico all’Hotel Pasitea per il cantautore Zucchero e la moglie

Positano. Il noto cantautore Zucchero Fornaciari e la moglie Francesca Mozer hanno trascorso la giornata di venerdì e sabato scorsi nella città verticale, soggiornando all’Hotel Pasitea. Per il loro viaggio romantico in prossimità della festa di San Valentino il famoso cantante italiano e la sua dolce metà hanno deciso di raggiungere la città della costiera amalfitana che risulta essere una delle mete più ambite dagli innamorati.

Zucchero e la moglie sono rimasti incantati dalla bellezza di Positano ed avrebbero voluto visitare anche la città di Amalfi, ma l’interruzione stradale dovuta alla recente frana purtroppo non lo ha reso possibile. Ma potrebbe essere un motivo per tornare nuovamente in costiera amalfitana.