Positano, sindaco Guida: “Il collaboratore positivo ha avuto contatto diretto solo con 2 persone”

Positano (Costiera amalfitana). L’intervista al sindaco Giuseppe Guida in merito al caso covid emerso ieri negli uffici comunali. “Si tratta di un collaboratore esterno, non di un dipendente. La persona risultata positiva al Covid è di Maiori. La sua collaborazione negli uffici di Positano è saltuaria, i contatti diretti li ha avuti solo con due persone che in questo momento sono in quarantena”, ha chiarito il primo cittadino.

“Stamattina possibilità di sottoporsi al tampone per tutti i dipendenti, anche chi non è entrato in contatto con il positivo”. Allo screening volontario hanno partecipato circa 20 persone. Inoltre, è stata predisposta apposita ordinanza sindacale n. 2 del 25/02/2021 per la chiusura degli uffici comunali al pubblico ed all’utenza in data 26/02/2021, ad esclusione del comando di Polizia Municipale ubicato presso Piazza dei Mulini, nelle more di espletande indagini epidemiologiche e della esecuzione della sanificazione dei locali comunali, a causa dell’accertato caso di positività al COVID-19 di un collaboratore incaricato presso l’ufficio tecnico LL.PP.

Altra buona notizia dal sindaco: “Tutti negativi i contatti dei due positivi a Positano. Guardiamo con fiducia al futuro e aspettiamo presto la guarigione dei contagiati. Noi siamo già pronti per partire con le vaccinazione!”.