Positano: si concretizza l’accordo tra Asl Napoli e Asl Salerno per i vaccini nella sede di Sant’Agnello.

Dopo l’appello di una mamma di Positano – che ha richiesto all’amministrazione di mobilitarsi affinché i vaccini possano essere fatti anche nella città verticale – il sindaco Giuseppe Guida subito si è dimostrato disponibile al dialogo.

La situazione è in continuo aggiornamento: attualmente, si sta concretizzando un accordo tra l’Asl di Napoli e l’Asl di Salerno per garantire i vaccini della sede di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina. Il sindaco della Perla della Costiera Amalfitana ha garantit oche le procedure sono state avviate e che dalla prossima settimana sarà possibile operare.

Del resto, proprio parlando della questione vaccino, aveva già detto a Positanonews: “Immunizzare paesi, soprattutto paesi turistici, per potersi quindi offrire all’esterno come un paese Covid free è sicuramente una cosa importante per il turismo. Da parte nostra, non ci siamo mai fermati e ci stiamo impegnando su questa campagna vaccinale anche per offrire a Positano un punto di vaccinazione. Noi abbiamo i nostri locali del polo socio-sanitario e vorremmo dare la disponibilità per creare in Costiera Amalfitana un punto di vaccinazione. Anche perché credo che per arrivare ad una vaccinazione di massa sarà necessario dislocare i punti dove sarà possibile fare il vaccino. Per cui ogni comune che ha una disponibilità dovrebbe rendersi aperto a questo tipo di soluzione. Noi ci siamo già incamminati, diamo la nostra disponibilità con la speranza che si possa procedere il prima possibile a vaccinare quante più persone possibili in modo tale da superare questo momento”.

Vi aggiorneremo sui tempi appena pronta tutta l’organizzazione.