Positano, si cerca una famiglia per Birillo, uno splendido Jack Russell di 7 anni

Positano. Condividiamo l’appello di Jada Amendola per l’adozione di Birillo, un Jack Russell maschio nato nell’aprile 2014. Si cerca disperatamente una nuova casa per lui. Si precisa che non è compatibile con i suoi simili e non è compatibile con i gatti. Pesa intorno ai 9 kg ed è proprio uno scricciolo in cerca di coccole. I suoi vecchi proprietari lo hanno acquistato tempo fa ed ora lo tengono in un giardino recintato, come cuccia una scatola.

Il cane ha il microchip e proprio ieri è stato sottoposto a visita veterinaria con tutte le analisi complessive. C’è bisogno di trovare per Birillo una famiglia capace di amarlo e prendersi cura di lui per sempre.

Per tutte le info 3663703901 solo whatsapp (Jada).