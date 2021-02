Positano, serata romantica e suggestiva per San Valentino. Positano città dell’amore, del romanticismo, città della suggestione e della magia. E quale occasione migliore del fine settimana di San Valentino per dimostrarlo? Nonostante la pioggia ed il maltempo, nonostante le difficoltà dovute al Coronavirus, la perla della Costiera Amalfitana continua a farci sognare, anche in questa occasione.

La meravigliosa l’iniziativa dell’amministrazione comunale in Piazza dei Mulini, dove è stata allestita una struttura rossa con tante immagini che simboleggiano l’amore e la passione, accompagnata da una pioggia di cuori, è ancora più incantevole e suggestiva nel corso della serata, quando il tutto è stato anche illuminato del colore dell’amore: il rosso.

“Positano ancora una volta fa emergere il suo lato romantico. In occasione di San Valentino, festa degli innamorati, l’amministrazione comunale ha voluto abbellire Piazza dei Mulini con un’installazione a tema “Love”. Cuori, decorazioni rigorosamente di color rosso, con una carrellata di fotografie che immortalano alcuni dei baci più famosi della storia, sono i protagonisti assoluti per questa festività. É stata inoltre posizionata una panchina rossa così che le coppie potranno sedersi e scattare una foto ricordo. Un piccolo gesto per farci sentire tutti più innamorati! A ciò si aggiunge la Santa Messa di domani delle ore 18:00 che il nostro Parroco Don Danilo ha voluto dedicare alle coppie di fidanzati con una particolare benedizione. Auguriamo un weekend ricco di gioia, amore e felicità”, ha scritto questa mattina l’amministrazione comunale di Positano, sulla sua pagina Facebook istituzionale.