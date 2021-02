Positano, scappato pappagallino genere Inseparabili: si trova al Garage Mandara

Positano (Costiera Amalfitana), scappato un pappagallino genere Inseparabili, molto probabilmente uscito dalla sua gabbietta.

Il proprietario può contattare il Garage Mandara al n. di telefono 089/875646.

I pappagallini del genere Agapornis, che vengono comunemente chiamati “inseparabili”, sono caratterizzati da una personalità frizzante e piume coloratissime. Sono particolarmente devoti al loro padrone e amano molto giocare con lui. Se ci si prende cura di loro nel modo corretto, possono raggiungere (e addirittura superare) i 12 anni d’età.

Una diceria piuttosto diffusa sostiene che gli inseparabili devono essere tenuti in coppia, altrimenti soffrono e muoiono di solitudine. In realtà molti allevatori sostengono che si possa avere un solo inseparabile come animale domestico, purché il padrone assuma il ruolo di suo “compagno di vita”

Gabbia: quale scegliere e dove collocarla?

Gli Inseparabili amano potersi spostare con delle piccole planate, pertanto sarebbe ottimale una gabbia non tanto alta, ma soprattutto larga; al suo interno si possono inserire anche dei giochini come il grit o dei legnetti. Importante è tenere la gabbia pulita, quindi buttare tutti i residui di giochini o cibo, ed evitare che questa sia esposta a correnti o alla luce del sole per troppo tempo.

Gli Inseparabili amano la compagnia anche degli umani, per questo non disdegneranno di essere collocati in una stanza vissuta dalla famiglia, anzi ne saranno felici. Questi pappagallini, se addestrati fin da piccoli, riescono ad imitare il fischio del padrone, riconoscere il proprio nome e talvolta riescono pure a giocare con il padrone.

Alimentazione e riproduzione degli Inseparabili

Se si vuole garantire una lunga vita ai nostri vivaci Inseparabili, che mediamente vivono circa 10-15 anni, si deve seguire una corretta dieta.

ALIMENTI APPROVATI:

Semi specifici per pappagallini Inseparabili.

Frutta e verdura fresche, prediligendo i vegetali dai colori rosso-arancio e verde scuro.

Pane integrale e patate bollite, facendo attenzione ad eliminare le parti verdi!

ALIMENTI DA EVITARE:

Cioccolato

Avocado

Tutto ciò che è ricco di grasso

Tutto ciò che è salato

Il nido è il primo passo verso la riproduzione. Gli Inseparabili infatti non si riprodurranno mai in assenza di un luogo sicuro dove deporre le uova. Per fare in modo che i nostri Inseparabili preparino il nido, si dovrà predisporre il materiale(rametti di varia lunghezza e spessore) che inseriranno all’interno della classica casetta di legno che viene posta nella gabbia. Una volta fatto il nido, la femmina deporrà le uova, in media un uovo ogni 48 ore, fino ad un massimo di sei uova. La schiusa avverrà circa 23 giorni dopo e i piccoli Inseparabili saranno pronti al lasciare il nido entro una quarantina di giorni.