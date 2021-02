Positano. Quote rosa in Giunta, ricorso al Tar dell’opposizione . Dall’albo pretorio si apprende che vi è stato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro la presunta violazione di legge per le quote rosa, secondo l’opposizione di “Super Positano” la legge prevede che le quote rosa devono essere al 50%, l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Guida ha dato il ruolo di vice sindaco all’unica donna eletta nella compagine dell ‘ “Alba della Libertà”, Margherita De Gennaro.

Dall’albo pretorio, nell’atto di nomina del legale difensore per il Comune di Positano, che alleghiamo integralmente, apprendiamo che

“PREMESSO che in data 22.12.2020 prot. n. 16791, è stato notificato al Comune di Positano ricorso promosso dalla sig. ra Elena Mascolo + altri innanzi al TAR Campania sez. di Salerno,

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Francesco Cinque, in via Dante Alighieri 23, nei confronti del Comune di Positano, avverso e per l’annullamento previa sospensiva del decreto

sindacale n. 5 del 30.09.2020 di nomina dei componenti la Giunta Comunale di Positano…” DELIBERA “..di proporre opposizione innanzi al TAR Campania – sez. di Salerno avverso il ricorso promosso dalla sig. ra Elena Mascolo + altri nei confronti del Comune di Positano, per l’annullamento previa sospensiva del decreto sindacale n. 5 del 30.09.2020 di nomina dei componenti la Giunta Comunale di Positano.. di nominare quale legale difensore dell’ente l’avv. Nicola Scarpa, con studio legale in Largo Plebiscito 6, Salerno”

La battaglia sulle “quote rosa” non è nuova nello scenario politico locale , ricorsi sulla Costa di Sorrento , a Vico Equense è intervenuto anche il Prefetto di Napoli, ci si trova davanti a un problema politico-istituzionale , all’interno del consiglio comunale le donne presenti, a parte il vice sindaco, sono tutte dell’opposizione, quindi in contrasto con chi amministra quella “governabilità” presupposto di buona amministrazione, per quanto riguarda la possibilità di individuare altre donne il Comune ha chiesto a cinque donne ricevendo dei rifiuti e ha pubblicato una conferma delle deleghe con un atto che potete leggere qui .

QUI Delibera di nomina legale contro ricorso al TAR Quote Rosa