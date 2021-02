Positano, quote rosa in Comune: ecco l’atto di conferma. L’attacco dell’avvocato Buonocore sulle quote rosa

Positano, quote rosa in Comune: ecco l’atto di conferma. Sulla vicenda vi furono le contestazioni della minoranza sulla quota rosa, chiedendo una seconda donna in Giunta per arrivare al 50%, l’avvocato Tina Buonocore ha attaccato condividendo le tesi della minoranza.

Il Comune di Positano ha pubblicato l’atto di conferma della Giunta, che Positanonews pubblica in anteprima, dando possibilità ai lettori di leggersi i documenti . Il sindaco Giuseppe Guida ha spiegato che non è stato possibile individuare sulla popolazione della perla della Costiera Amalfitana una figura che potesse fare l’assessore. Per questo motivo, ha detto che «la popolazione del Comune di Positano è costituita da circa 3900 abitanti e conseguentemente da un corpo elettorale limitato che rende difficoltosa l’individuazione e il coinvolgimento di persone di sesso femminile nella vita politico-amministrativa del Paese», ed ha aggiunto che «tutte le cittadine interpellate hanno rifiutato espressamente la nomina, come agli atti d’ufficio».

Questo il commento dell’avvocato Tina Buonocore, compagna del fratello dell’ex vicesindaco Fusco, che è uscito dall’Alba della Libertà: Ennesima offesa al genere femminile… non ci sarebbe sul territorio del Comune di Positano una persona di fiducia del Sindaco capace e disposta ad assumere funzioni assessorili… è un inutile escamotage per tenere in carica gli assessori attuali, ma di cattivissimo gusto.

La cosa, al di là del rilievo datole da SuPer Positano, deve avere solo un rilievo politico o può avere anche un rilievo tecnico legale?

Infatti, lo scorso ottobre, l’opposizione del Comune di Positano scriveva: «La presenza del vicesindaco non basta a garantire la proporzione prevista dalla legge tra i rappresentanti dei due sessi. Per questo motivo il gruppo di minoranza chiede che il Sindaco adegui la composizione della giunta alla normativa con la presenza in giunta di almeno due donne, entro il termine di sette giorni».

Se veramente la legge fosse stata lesa, altri Comuni in questo caso hanno fatto ricorso al Tar Campania di Napoli . Succederà anche in questo caso? Sarebbe giusto e doveroso anche nei confronti delle donne. Riteniamo che anche la minoranza, per dar valore effettivo alla sua battaglia, che non può essere contraddetta da nessuno per l’idea di avere più donne in politica, dovrebbe agire legalmente, facendo un ricorso al Tar e chiarendo se ha ragione la minoranza o la maggioranza al di là dei post e dei like su instagram e Facebook, al di là dei social network esistono gli atti amministrativi e sono questi che dovrebbero parlare . In questo modo sarebbe il Tar a decidere sulla giunta, facendo poi eventualmente un avviso pubblico, rispetto alle donne che ci sono a Positano e che abbiano interesse a ricoprire il ruolo di assessore, ovviamente la maggioranza non può dare questo ruolo a chi la ha contrastata in campagna elettorale, ma, se l’atto viene annullato dalla giustizia, amministrativa e non quella dei social, allora è giusto integrare. Intanto informiamo realmente con gli atti