Positano quasi Covid-free, resta un solo positivo al Coronavirus

Positano. Il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo noti i dati giornalieri comunicati dal Centro Operativo di Protezione Civile. Nella giornata odierna non si registrano nuovi casi di Coronavirus mentre arriva la bella notizia della guarigione di un cittadino. Resta, quindi, un solo positivo al Covid-19 sull’intero territorio comunale.

Si rinnova come sempre l’appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini a rispettare le regole e limitare i contatti al proprio ambito familiare. In questo momento è importante non abbassare la guardia.