Positano, quando nel 2006 crollò un tratto della S.S. 163 e si costruì un ponte

La frana ad Amalfi, verificatasi martedì 2 febbraio, ci riporta indietro degli anni quando, il 6 gennaio 2006 crollo un tratto della Statale Amalfitana che da Positano arriva fino a Piano di Sorrento. All’epoca, per ovviare all’interruzione dei collegamenti, si costruì un ponte. E ci chiediamo si si farà lo stesso anche per Amalfi.

All’epoca Positanonews era nato da poco e dedicò ampio spazio alla vicenda con diversi articoli, tra i quali il primo proprio il 6 gennaio dal titolo “Positano. La Statale Amalfitana precipita nel vuoto” nel quale nel quale si sottolineava come quel crollo avesse isolato Positano che, allora come adesso, dipende in gran parte dalla penisola sorrentina. Era il giorno della befana e la notizia venne diffusa dai giornali e dalle tv locali e nazionali, proprio come è accaduto ieri per la frana di Amalfi. La strada cedette finendo in mille pezzi e franando verso il mare e solo per un caso fortuito non ci furono vittime né feriti.

E poi l’articolo dell’8 gennaio dal titolo “Positano un paese tagliato dal mondo” nel quale si riportano le parole dell’allora sindaco di Positano, Domenico Marrone: “E’ un durissimo colpo per l’economia di Positano ma anche per la vita sociale dei cittadini che è rivolta quasi tutta verso l’area sorrentina. Il paese è isolato.”

La notizia fu riportata ovviamente in prima pagina anche sul cartaceo di positanonews dell’epoca.