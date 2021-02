Positano, proseguono con celerità i lavori in Via Cristoforo Colombo

Positano, Costiera amalfitana. Continuano con grande celerità i lavori in Via Cristoforo Colombo, iniziati lunedì scorso per riparare un tratto della condotta idrica e fognaria. La carreggiata è interamente impegnata per consentire alle macchine operatrici di lavorare in sicurezza e senza ritardi, in modo da terminare entro venerdì, così come previsto.

Per ovviare alla chiusura della strada si procede in senso unico alternato in Via Pasitea. Un piccolo sacrificio chiesto ai positanesi per avere una città sempre funzionale ed efficiente.