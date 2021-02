Positano / Praiano. Altri tre casi di Covid , positivi a un laboratorio privato

Positano / Praiano. Altri tre casi di Coronavirus Covid-19 sono emersi da un tampone effettuato ad un laboratorio privato della provincia di Napoli. Grande senso civico e di responsabilità da parte di tutto lo staff di una boutique dopo che il ragioniere di fuori zona aveva fatto sapere di essere positivo al contagio.

Alla fine due persone di Positano e una di Praiano sono risultate positive. Devono aspettare la conferma dell’ASL di Salerno con gli operatori che devono arrivare a Positano a fare i tamponi dall’USCA di Maiori, scavalcando la frana ad Amalfi .

La notizia buona è che stanno tutti in ottima salute, quindi asintomatici, la brutta è che dovranno aspettare dieci giorni.

Fare i tamponi sul territorio, come stiamo dicendo da mesi su Positanonews, è il modo migliore per affrontare questa Pandemia, come ha fatto vedere il caso Cetara.

Dare la possibilità a tutti nel proprio paese di farsi i tamponi dopo oltre un anno da questa pandemia dovrebbe essere l’obbiettivo della Regione Campania.

A Sorrento i tamponi possono farsi esibendo semplicemente il proprio codice fiscale, personalmente abbiamo già fatto vari tamponi, per fortuna sempre negativi, con questo semplice sistema.

Auguriamo a tutti una buona e veloce guarigione.