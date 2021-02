Positano, possibili mancanze d’acqua in via Pasitea a causa della frana di Amalfi.

L’AUSINO ha comunicato che causa frana che ha interessato il Comune di Amalfi, si avverte che per tutto il territorio Comunale Positano SI POTRANNO VERIFICARE Cali di pressione e/o mancanza di acqua potabile via Pasitea.

Stante la prevista durata dell’intervento come sopra indicata, il ripristino della regolare erogazione avverrà, salvo imprevisti, nel corso della delle prime ore del 04/02/2021.

La Società assicura, in ogni caso, il massimo impegno per ridurre i disagi all’utenza.