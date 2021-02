Positano, positivo dipendente: uffici comunali chiusi

Positano (Costiera Amalfitana). E’ stata predisposta apposita ordinanza sindacale n. 2 del 25/02/2021 per la chiusura degli uffici comunali al pubblico ed all’utenza in data 26/02/2021, ad esclusione del comando di Polizia Municipale ubicato presso Piazza dei Mulini, nelle more di espletande indagini epidemiologiche e della esecuzione della sanificazione dei locali comunali, a causa di un accertato caso di positività al COVID-19 di un collaboratore incaricato presso l’ufficio tecnico LL.PP.

La presentazione di atti/pratiche/domande/istanze al protocollo comunale e all’ufficio anagrafe in data 26/02/2021 dovrà avvenire solo ed esclusivamente per via telematica ai seguenti indirizzi:

Email anagrafe/stato civile: anagrafe@comuine.positano.sa.it