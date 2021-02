Positano: per Carnevale il Comune lancia il contest “Tutti in Maschera”

Positano: per celebrare anche quest’anno il Carnevale al meglio, il Comune lancia il contest “Tutti in Maschera – Carnevale 2021”. Ma leggiamo il post ufficiale del Comune di Positano.

Quest’anno Carnevale si trasforma in una festa tutta online: non vogliamo abbandonare l’euforia dei colori che sono i protagonisti di questo periodo. Per l’occasione, l’Amministrazione Comunale propone un nuovo contest “Tutti in Maschera – Carnevale 2021”: Indossa la tua maschera di Carnevale, scatta una foto e pubblicala su Facebook taggando @comunedipositano. Al termine verrà creato un album con tutte le vostre foto e, la più bella ed originale riceverà un bellissimo premio! E’ possibile pubblicare le foto fino a martedì 16 Febbraio e, nei giorni successivi, sarà annunciato il vincitore!