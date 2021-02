Positano partiti i lavori per la condotta fognaria, doppio senso di circolazione in Via Pasitea

Positano , Costiera amalfitana . Questa mattina sono iniziati i lavori per la riparazione di un tratto della condotta idrica e fognaria insistente lungo in Via Cristoforo Colombo la cui carreggiata sarà interamente impegnata per consentire alle macchine operatrici di lavorare con celerità.

Quindi si procede in senso unico alternato in Via Pasitea e questo ha comportato anche variazioni degli orari del servizio interno della Mobility Amalfi Coast dei Rianna come abbiamo scritto su Positanonews.

Ovviamente , come già scritto da Positanonews, vi è divieto di sosta lungo la strada interna di Positano .

IL DISPOSITIVO DEL TRAFFICO A POSITANO PER I LAVORI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO

Per tale motivo è stata emessa Ordinanza n. 04 del 03.02.2021 relativamente al dispositivo di traffico.

A partire dalle ore 18.00 di domenica 7 febbraio e fino alle ore 18.00 di venerdì 12 febbraio 2021:

l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, su ambo i lati di tutto Viale Pasitea e Via C. Colombo.

A partire dalle ore 9.00 di lunedì 8 febbraio e fino alle ore 18.00 di venerdì 12 febbraio 2021:

la chiusura al traffico veicolare di tutta Via C. Colombo (dal civico n. 1 al civico n. 217, eccetto per i proprietari di parcheggi con autorizzazione passo carrabile;

l’istituzione del doppio senso di circolazione per tutte le categorie di veicoli, lungo l’intero asse viario di Viale Pasitea.

