Positano, Parrocchia Santa Maria Assunta: il programma delle Celebrazioni Religiose in vista della Candelora. La Parrocchia di Santa Maria Assunta rende noto il programma settimanale delle celebrazioni religiose dal 1° febbraio al 7 febbraio 2021, in vista della Candelora.

Questa la notifica dell’Arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni, diffusa dal Delegato episcopale per la Liturgia e Cerimoniere Arcivescovile don Pasquale Gargano:

In riferimento alla Candelora, non ci sono indicazioni particolari. Si potranno benedire le candele già distribuite ai fedeli all’inizio del rito, come di consueto.

Per la benedizione della gola, si potrà utilizzare lo stesso metodo indicato per l’imposizione delle ceneri: il sacerdote dirà una sola volta per tutti la formula di benedizione e l’imposizione delle candele incrociate avverrà senza appoggiarle sulle spalle oppure alla gola dei fedeli. Se c’è la consuetudine dell’uso dell’olio per la benedizione della gola, sarà opportuno quest’anno evitarla oppure utilizzare delle piccole boccette, precedentemente preparate con l’olio benedetto durante la celebrazione, da distribuire in un momento opportuno. Ciascuno potrà imporsi l’olio, dopo la relativa formula, portandolo a casa.

Programma Settimanale

Lunedì:

Ore 17.00 chiesa di S. Pietro

ore 17.30 chiesa Nuova

Ore 18.00 chiesa Santo Rosario

Martedì – Festa della Candelora

Ore 17.00 chiesa San Giacomo

Ore 17.30 chiesa Nuova

Ore 18.00 Parrocchia S. Maria Assunta

Accensione della lampada a S. Giuseppe

Mercoledì

Ore 17.00 chiesa San Giacomo

Ore 17.30 chiesa Nuova

Ore 18.00 Parrocchia S. Maria Assunta

Primo mercoledì del mese a S. Giuseppe

Giovedì

Ore 17.00 chiesa Nuova

Ore 18.00 chiesa Santo Rosario

S. Messa e Adorazione Eucaristica

Venerdì

Ore 17.30 chiesa Nuova

Ore 18.00 chiesa Santo Rosario

Sabato

Ore 17.00 chiesa San Giacomo

Ore 17.30 chiesa Santa Margherita

Ore 18.00 Parrocchia S. Maria Assunta

Domenica

Ore 8.30 chiesa Nuova

Ore 9.00 chiesa Santa Caterina

Ore 9.30 chiesa Santo Rosario

Ore 11.00 Parrocchia S. Maria Assunta

Ore 18.00 Parrocchia S. Maria Assunta