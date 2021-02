Positano, Mobility Amalfi Coast: variazioni sulle autolinee Interno Positano e Montepertuso-Nocelle

Positano, costiera amalfitana. La Mobility Amalfi Coast avvisa la cittadinanza che, a causa dei lavori in corso che stanno interessando Via Cristoforo Colombo, le autolinee INTERNO POSITANO e MONTEPERTUSO-NOCELLE effettueranno inversione alla fermata di Liparlati anziché in località la Sponda.

In caso di ulteriori variazioni verranno emessi nuovi avvisi per venire incontro alle esigenze dei cittadini.