Positano meravigliosa durante l’ultimo giorno in zona gialla. Da domani, domenica 21 febbraio 2021, la Campania tornerà in zona arancione. Anche Positano, la perla della Costiera Amalfitana, naturalmente, passerà da gialla ad arancione, nonostante sul territorio comunale attualmente si conti un unico caso positivo.

In zona arancione le regole sono naturalmente più stringenti: non è consentito uscire dal proprio Comune di residenza o domicilio. Gli spostamenti verso Comuni diversi dal proprio sono consentiti esclusivamente per comprovate ragioni lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute e, comunque, unicamente tra le 5.00 e le 22.00.

I negozi resteranno aperti, ma ci saranno nuove restrizioni per bar, ristoranti, pasticcerie, pizzerie, gelaterie. Tornerà, infatti, il divieto di consumate cibi o bevande al loro interno, mentre sono permessi invece l’asporto e il domicilio, ma con alcune limitazioni: fino alle 18.00 l’asporto non ha restrizioni. Dalle 18.00 alle 22.00 i locali senza cucina o che vendono prevalentemente bevande, non possono offrire un servizio di asporto. La consegna a domicilio invece è permessa senza limiti di orario. Nono ci sono invece divieti per il consumo di cibi e bevande per i clienti degli alberghi o delle strutture ricettive.

Per quanto riguarda le visite ad amici e parenti, ci si può recare, una sola volta al giorno, in un’altra abitazione privata esclusivamente all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00. Ma anche in questo caso bisogna essere massimo in due, e nella visita possono essere inclusi anche i figli minori di 14 anni, o le persone disabili o non autosufficienti.

Siamo certi, però, che Positano tornerà più forte di prima, in quanto vive sempre se le danno la libertà.