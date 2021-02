Positano. Manca corrente elettrica a Liparlati e Montepertuso, Enel non comunica

Positano , Costiera amalfitana . Manca corrente elettrica a Liparlati e Montepertuso, Enel non comunica. Generatori per il paese per lavori agli impianti , con varie interruzioni di energia elettrica nella cittadina della Costa d’ Amalfi. Ma questa sera senza preavviso ci sono stati piccoli black out a macchia di leopardo, a Liparlati e a Montepertuso, non sappiamo ancora come mai, visto che l’Enel o chi per competenza in questi casi come riferimento della provincia di Salerno non ha comunicato nulla .

Dal Comune ci fanno sapere che la corrente elettrica è stata ripristinata, dall’ENEL ancora nessuna informazione. Solo i generatori che dovevano servire per interruzioni di energia elettrica sulal rete Terna solo per il 15 febbraio, ma oggi è il 16, forse uno scherzo di carnevale? Nell’attesa di avere maggiorni informazioni vi ricordiamo che domani mancherà l’acqua.