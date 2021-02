Positano, lavori in Via Colombo. Ecco le variazioni dei percorsi della Mobility Amalfi Coast

Positano. La Mobility Amalfi Coast, stante la chiusura del tratto di Via Colombo per lavori di riparazione alla condotta idrica e fognaria a partire dalle ore 9.00 di lunedì 8 febbraio e fino alle ore 18.00 di venerdì 12 febbraio 2021 (salvo condizioni meteo avverse), comunica le variazioni dei percorsi delle autolinee così come riportato nell’avviso pubblicato in calce al presente articolo.