Positano, lavori in Via C. Colombo. Ecco il dispositivo di traffico

Positano. A partire da domenica 7 febbraio avranno inizio i lavori per la riparazione di un tratto della condotta idrica e fognaria insistente lungo in Via C. Colombo la cui carreggiata sarà interamente impegnata per consentire alle macchine operatrici di lavorare con celerità. Per tale motivo è stata emessa Ordinanza n. 04 del 03.02.2021 relativamente al dispositivo di traffico.

A partire dalle ore 18.00 di domenica 7 febbraio e fino alle ore 18.00 di venerdì 12 febbraio 2021:

l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, su ambo i lati di tutto Viale Pasitea e Via C. Colombo.

A partire dalle ore 9.00 di lunedì 8 febbraio e fino alle ore 18.00 di venerdì 12 febbraio 2021: