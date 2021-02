Positano ( Salerno ) . Nella perla della Costiera amalfitana dalle pagine del prestigioso Albergo l’Hotel Le Sirenuse vere e proprie gemme di storia del turismo di classe che la famiglia Sersale, non dimentichiamolo, ha portato qui e in Costa d’ Amalfi , ecco il post del “Sirenuse” , simpatico vedere come prima si arrivava qui da Sorrento in carrozzella , e in effetti la Statale Amalfitana 163 rimane ancora quella strada borbonica fatta per le carrozze ora invasa da bus e camioni…

Continuiamo il nostro tuffo negli archivi fotografici di famiglia Le Sirenuse con altri del fratello maggiore fondatore, il Marchese Paolo Sersale.

In un momento in cui Positano era l’epitome di una gemma rustica e nascosta, Paolo ha iniziato ad accogliere alcune delle attrici più affascinanti del mondo, artisti, generali e politici a Le Sirenuse. Un presentatore naturale, Paolo era appassionato di condivisione della bellezza naturale di Positano con il mondo.

Lui è fotografato qui primo con l’attrice britannica Mercy Heystead e secondo con Soraya, regina consorte dell’Iran.

Foto di Bert Hardy.

Foto 2 di 2