Positano, il sindaco Guida risponde alle mamme: “Ci stiamo organizzando per i vaccini”

Costiera amalfitana. Dopo l’appello di una mamma di Positano – che ha richiesto all’amministrazione di mobilitarsi affinché i vaccini possano essere fatti anche nella città verticale – il sindaco Giuseppe Guida subito si è dimostrato disponibile al dialogo.

Ecco cosa ha spiegato il sindaco alla mamma, che si è messa in contatto con il primo cittadino: i medici non si recano a Positano perché non gli è stata messa a disposizione una macchina. Questo ostacolo, però, come ha evidenziato il sindaco, può essere tranquillamente superato.

Il secondo ostacolo è rappresentato da una sorta di vano frigorifero dove vanno disposti i vaccini. L’Asl non ne è in possesso da tempo quindi è da capire se l’Asl riesce a mobilitarsi per risolvere la problematica. Se così fosse, i vaccini potrebbero avvenire in tutta sicurezza anche a Positano. Il sindaco darà aggiornamenti domani.

Ricordiamo che a seguito della frana non sarà possibile recarsi ad Amalfi, dove c’è l’Asl per i vaccini.